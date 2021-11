Arts martiaux : une culture de combat

Et instantanément, nous reviennent des images et des sons. Bruce Lee, star d’une exposition qui fait la part belle au cinéma. Les organisateurs y ont vu un moyen de séduire un large public, multigénérationnel, mais ce n’est pas la seule justification. Ils ont une dimension artistique et historique. Retraçant plus de 15 siècles de combats. Des moines Shaolins chinois au samouraïs japonais jusqu'aux dessins animés plus contemporains. En revanche, peu de visiteurs connaissent les œuvres d’art qui ont façonné ces siècles d’histoire. Ici, un gardien de temple bouddhique. Plus loin, cette tenue de parade militaire chinoise datant de l'empereur Qianlong. Et ces armes aussi effrayantes que fascinantes. Ces objets qui forgent l’identité des arts martiaux, nous les connaissons à travers le cinéma. Les voir en vrai permet aux visiteurs de mieux cerner les fondements de ces disciplines. L’exposition prend fin dans deux mois, largement suffisant pour faire connaître aux enfants les héros de nos jeunes années. T F1 | Reportage D. Piereschi, D. Bordier, F. Le Goïc