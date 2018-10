Les ascenseurs pourraient-ils nous emmener dans l'espace ?

C'est un rêve qui pourrait devenir un jour réalité grâce au progrès. Des chercheurs imaginent des ascenseurs spatiaux reliant physiquement la Terre et l'espace. Mais la construction d'un tel engin n'est pas une mince affaire. Il faudra en effet un matériau un peu particulier pour supporter la compression liée à la gravité. Sans oublier la cabine qui doit être autonome et antiradiation. Explications en plateau avec Louis Bodin dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.