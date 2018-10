Ascoval : l'État peut-il sauver l'aciérie ?

Le blocage continue chez Ascoval. Les salariés de cette aciérie en plein redressement judiciaire font pression sur l'actionnaire principal, Vallourec, et sur l'État. Leur objectif est d'empêcher la fermeture de l'usine et de préserver leurs emplois. Ils réclament au plus vite un soutien financier pour la reprise de l'aciérie. Cependant, selon Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, "il faut surtout trouver des clients, avoir une entreprise compétitive (...) C'est moins une question de financement public qu'une question de financement privé." Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.