Aspartame : peut-on être définitivement rassuré ?

On l'appelle communément du "faux sucre". Voilà 40 ans que l'aspartame se glisse dans des sodas lights, des yaourts, des céréales, des bonbons, chewing-gums, et même des médicaments sous forme de sirop ou pastille. Cet édulcorant vient de rejoindre la liste de l’OMS, des produits cancérigènes possible, comme l'aloe vera ou les gaz d’échappement des voitures. Après des années de controverses et l’examen de 1 300 études, les experts ont des doutes sur l’aspartame, mais pas de preuve formelle sur sa dangerosité. L'OMS lance un appel à la modération et n’a donc pas modifié les recommandations édictées il y a dix ans. Pour une personne de 70 kilos, ne pas dépasser l’équivalent de neuf à quatorze cannettes de soda light par jour. C'est un seuil qui paraît bien élevé aux vues du résultat de certaines études dont l’une menée sur 100 000 Français. Seule certitude pour les médecins, comme pour l’OMS, l’aspartame n’apporte pas de bénéfice pour la santé. Dans la prochaine version du Nutri-Score, les produits contenant des édulcorants seront moins bien notés. Une mauvaise nouvelle pour les industriels, alors que le marché mondial des substituts du sucre se compte en dizaines de milliards d’euros. TF1 | Reportage C. Bayle, O. Santicchi