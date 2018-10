Des aspirateurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Le CO2 est nécessaire à la vie sur Terre, mais il est aussi responsable du réchauffement climatique. Heureusement, il existe une solution pour diminuer la quantité de ce gaz dans l'atmosphère. Des chercheurs ont en effet développé une technologie qui consiste à capturer le dioxyde de carbone présent dans l'air à l'aide de gros ventilateurs. Une fois filtrée et purifiée, la molécule est transformée en combustible, qui servira d'engrais ou du carburant. Pour fonctionner, ces aspirateurs doivent être placés en hauteur dans des zones qui polluent beaucoup et développées à grande échelle. Explications en plateau avec Alexia Mayer, dans le cadre de notre rubrique Demain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.