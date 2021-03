Assassinat d'Alisha : marche blanche ce dimanche à Argenteuil

À Argenteuil (Val-d'Oise), des mots ou encore des fleurs ont été déposés devant le lycée d'Alisha, une jeune fille de quatorze ans tuée par ses amis. Une marche blanche aura lieu ce dimanche après-midi pour lui rendre hommage. Le cousin de la victime porte un tee-shirt où il est inscrit "Stop harcèlement". C'est un des messages qu'il veut passer aujourd'hui et qui a été entendu visiblement jusqu'au sommet de l'Etat. Pour cause, le ministre de l'Éducation nationale répétait ce matin sa volonté de s'engager contre ce fléau. La marche blanche a été demandée par les parents d'Alisha. Ces derniers avaient besoin d'un moment de soutien et de communion. D'ailleurs, ils devraient s'adresser aux gens présents à la fin de ce mouvement. Quant aux deux agresseurs, ils sont aujourd'hui écroués et mis en examen pour assassinat sur fonds de harcèlement sur les réseaux sociaux.