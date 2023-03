Assassinat de Leslie et Kevin : quel mobile ?

Ils n'avaient que 21 et 22 ans et nouaient une relation amoureuse, depuis quelques jours seulement. Leslie et Kevin sont aujourd'hui morts, probablement victimes d'un sordide guet-apens. Trois hommes sont désormais sous les verrous, tous soupçonnés d'avoir fomenté l'assassinat du couple. Présumés innocents, eux aussi n'ont qu'à peine plus de 20 ans et encourent désormais la prison à perpétuité. L'un des suspects est Tom Trouillet, aujourd'hui poursuivi pour enlèvement et séquestration. Il donnait encore récemment des conseils à tous les bénévoles, lors d'une battue organisée pour retrouver les victimes. L'alibi de ce proche du couple a été battu en brèche. L'étude de son téléphone portable a convaincu les juges qu'il mentait. Le mobile du crime semble être crapuleux et se jouait sur fond de trafic de drogue. Kevin et deux des mis en cause arrêtés ces derniers jours, dealaient semble-t-il de la cocaïne. Kevin avait d'ailleurs sur lui dix mille euros en espèces le soir du crime. Une somme qui n'a jamais été retrouvée. L'appât du gain aurait t-il poussé les suspects à commettre l'irréparable ? Demain, l'autopsie du corps du couple devrait apporter de nouvelles réponses. TF1 | Reportage G. Brenier, B. Guénais, S. Roland