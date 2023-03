Assassinats de Leslie et Kevin : quel mobile ?

Pièce par pièce, le puzzle qui a coûté la vie de Kevin et Leslie se reconstitue. Après trois mois d'investigation technique et scientifique, les gendarmes et les juges semblent enfin décrypter le scénario macabre dans lequel le couple a trouvé la mort. Trois hommes sont désormais sous les verrous. Ils ont à peine plus 20 ans, et le déchaînement de violence dont ils sont accusés, laissent perplexes les enquêteurs. Leslie et Kevin sont sans doute tombés dans un guet-apens, car les suspects n'ont pas agi au hasard. Ils ont planifié leur geste. Le mobile, lui, pourrait être crapuleux sur fond de trafic de drogue. Kevin et au moins deux des trois suspects, tous présumé innocents, étaient connus pour dealer de la cocaïne. Kevin avait par ailleurs sur lui le soir des faits, 10 000 euro en espèces. Une somme qui n'a jamais été retrouvée. Au moins un des mis en cause a été trahi par son téléphone portable, lui qui jurait avoir fait la fête le soir du crime. Acculés par les preuves réunies contre eux, deux des suspects, ont semble-t-il livré de précieuses informations aux gendarmes. C'est comme cela notamment, que les corps de Kevin et Leslie ont fini par être retrouvés. Une question demeure, comment le couple a été tué ? TF1 | Reportage G. Brenier, B.Guénais, S. Roland