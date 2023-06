Assemblée nationale : les lieux les plus secrets

Elle se charge elle-même de l'accueil. Depuis le perron de l'Hôtel de Lassay, sa résidence en théorie privée, Yaël Braun-Pivet ouvre les portes d'un des plus beaux palais de la République pour y faire découvrir ses rites, mais aussi pour répondre aux questions plus personnelles des visiteurs. Pas de tabou, ce week-end pour l'institution, c'est opération séduction. "C'est notre maison, le temple de la démocratie, et donc, évidemment, plus nous ouvrirons la maison, plus les Français se sentiront chez eux", a expliqué la présidente (Renaissance) de l'Assemblée nationale. Les visiteurs partent ensuite en direction du cœur du palais Bourbon. Chacun s'approprie les lieux. Quelques députés volontaires jouent les guides. L'apogée de la visite est bien sûr l'hémicycle. Sous les statuts représentant les qualités supposées des députés : sagesse, prudence, justice et force, un endroit habituellement à l'abri des caméras, se trouvent les guignols. L'Assemblée nationale est un lieu de pouvoir, mais aussi un gardien de l'histoire. Dans sa bibliothèque, pièce magistrale, plus de 600 000 ouvrages et des pièces de collection. En levant les yeux, de l'art encore. La bibliothèque de l'Assemblée sera prochainement fermée pour rafraîchissement à l'abri des regards aussi bien du public des députés. TF1 | Reportage A. Tassin, G. Vuitton, C. Moutot