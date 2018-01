Assemblée nationale : tenue correcte exigée

Le port de l'uniforme n'est pas l'apanage des seuls militaires. Pour preuve, le président de l'Assemblée nationale a décidé de rappeler quelques règles vestimentaires aux députés. Il souhaite durcir le règlement après un premier semestre de législature, où certains élus, notamment ceux de la France insoumise, ont pris des libertés. Jusqu'ici, la tradition veut que les hommes portent une veste et une cravate dans l'hémicycle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.