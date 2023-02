Assignation à résidence : quelles contraintes pour Pierre Palmade ?

Le service addictologie de l’hôpital Paul-Brousse est une référence au pays. C’est dans cet hôpital que Pierre Palmade a commencé sa cure de désintoxication, un quotidien, réglé par ses obligations judiciaires. L’ordonnance délivrée par le juge fixe les horaires auxquels le comédien est contraint d’être dans sa chambre. Une prise en charge adaptée aux produits consommés et à son degré de dépendances a par ailleurs été imposée pour son sevrage. Dans le cas de l’humoriste, il s’agit de soigner une addiction de plus de 30 ans. Pierre Palmade porte également un bracelet électronique à la cheville. Cette mesure considérée par la justice comme équivalente à de la détention, peut-être prise pour une durée de six mois renouvelables trois fois et ne peut dépasser deux ans. Pierre Palmade était accompagné de deux passagers le soir de l’accident. En dépit des fuites de ces deux passagers, ils échappent à une mise en examen pour non-assistance à personne en danger, une décision logique selon l’avocate de l’un d’eux. Selon nos informations, l’un des passagers a affirmé aux enquêteurs avoir proposé à l’humoriste de conduire, puisque ce dernier a pris de la drogue une demi-heure avant. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Belot