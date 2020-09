Associations humanitaires : aider malgré l'épidémie

La crise sanitaire a également touché de plein fouet de nombreuses associations humanitaires. Dans l'Hexagone, il a fallu répondre à une demande plus forte avec souvent moins de bénévoles disponibles. Et celles qui interviennent à l'étranger ont dû travailler à distance. Illustration avec le Secours populaire qui a vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter de 30%, et "Toutes à l'école" qui dispense un enseignement à distance aux petites filles cambodgiennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.