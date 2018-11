Comment associer agriculture, viticulture et tourisme ?

C'est une nouvelle forme du tourisme au plus près de la nature. Les maraichers du Gard et de l'Hérault ouvrent leurs portes au grand public. Le temps d'une journée, petits et grands se glissent dans la peau d'un agriculteur ou d'un fermier. Les viticulteurs, quant à eux, sont au nombre de 800 à ouvrir leurs plantations aux touristes. C'est une occasion pour eux de partager leur métier et de vendre leurs produits en même temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.