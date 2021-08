Assomption : des milliers de fidèles rassemblés à Lourdes

Ensemble pour prier, ce pèlerinage est le plus important rassemblement à Lourdes (Hautes-Pyrénées) depuis la crise sanitaire. Sur l'esplanade, pour la grande procession des prêtres, la foule se masse : 11 000 croyants ont répondu présents ce dimanche matin. L'an passé, le lieu était quasiment désert. À l'entrée des sanctuaires, aucun pass sanitaire n'est exigé. Les lieux de culte sont en effet exemptés de ce dispositif. Dans la basilique, la préfecture a autorisé la présence de 15 000 personnes. Pendant la messe, ils sont 9 000, assis côte à côte, sans réelle distanciation. "C'est un lieu de prière et de rencontre, on n'a pas besoin de nous séparer de notre frère et sœur", explique une pratiquante. "Le pass sanitaire logiquement, il n'a pas sa place ici", déclare un autre. Le 15 août, les pèlerins célèbrent Marie. Avec le Covid, il leur est cependant interdit de toucher les parois de la grotte. Un peu plus loin dans la rue commerçante, les touristes achètent quelques souvenirs, mais on est loin de l'affluence ordinaire. L'économie redémarre timidement.