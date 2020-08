Assomption : une foule clairsemée à Lourdes

Cette année, à cause du coronavirus, les célébrations de l'Assomption à Lourdes sont particulières à bien des égards. Pour la première fois en 150 ans, les pèlerins, masqués, sont immobiles. Ces derniers n'étant que 5 000 contre 25 000 l'année dernière. Un 15 août également marqué par l'absence des malades qui y viennent habituellement pour chercher la guérison.