Assouplissement des règles du confinement : les surfeurs, les baigneurs et les cyclistes font leur retour

Ce samedi matin, les surfeurs et les baigneurs ont retrouvé le chemin de la plage après un mois d'interdiction. Ils ont sauté sur l'occasion et ont hâte d'être les premiers à se jeter à l'eau. Certains sont même partis de chez eux à l'aube pour arriver à la plage à huit heures. "On voulait être là pour le premier jour, juste pour la petite sensation et le bain dans l'eau froide", a affirmé l'un des baigneurs. De plus, les conditions météorologiques sont bonnes. Les cyclistes ont aussi le sourire ce samedi. Pour tous les sports individuels en extérieur, on peut désormais se déplacer dans un rayon de 20 km autour du domicile pendant trois heures au maximum. Malgré cet assouplissement, on est toujours en période de confinement. De ce fait, une attestation est toujours nécessaire pour les sorties quotidiennes. Mais pour beaucoup, c'est encore flou. Ils se demandent d'ailleurs quelle case cocher. Pour rappel, une nouvelle attestation avec les nouveaux motifs est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur depuis vendredi.