Assouplissement du protocole sanitaire dans les écoles : comment cela pourrait-il se passer ?

Accueillir plus d'enfants par classe, c'est une décision que certains de nos voisins européens ont déjà prise depuis longtemps. C'est le cas du Danemark ou encore de la Belgique. Aucun problème de contaminations n'y a été signalé. D'ailleurs selon les épidémiologistes, les moins de quinze ans ne constituent pas une population à risque. La France se prépare donc elle aussi à renvoyer tous ses petits dans les crèches, les écoles et les collèges dès les lundi 22 juin.