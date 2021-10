Assurance-chômage : ce que la réforme va changer

Avec la nouvelle réforme des chômages, ceux qui débutent leur vie professionnelle sont les plus pénalisés. Prenons l'exemple d'un jeune qui sort d'école avec un CDD de quatre mois, payé à 2 100 euros. Jusqu'à présent, à la fin de son contrat, il percevait 1 134 euros de chômage pendant quatre mois. Désormais, il devra travailler deux mois de plus pour percevoir une allocation plus faible. Ces nouvelles règles sont censées décourager le recours au contrat court. Exemple, un salarié alterne période d'activité et chômage. CDD de trois, chômage, puis à nouveau un CDD de trois mois. Avant la réforme, il aurait touché 1 600 euros pendant six mois. Désormais, il ne touchera plus que 980 euros par mois, mais plus longtemps. Avec ce système, l'allocation sera plus avantageuse après un contrat ininterrompu qu'une alternance de petits contrats et de chômage. Mais encore faut-il que les employeurs aussi jouent le jeu. Le feront-ils ? Selon Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, pour équilibrer cette réforme, l'idée de mettre un bonus/malus reste intéressante. Cependant, le bonus/malus ne s'appliquera qu'en septembre 2022. La suite dans la vidéo ci-dessus.