Assurance-vie : les Français champions du monde

Hervé Caranobe souhaite placer de l’argent dans une assurance-vie. Le courtier le rassure tout de suite : “cet argent-là vous appartient donc dès le lendemain vous pouvez retirer vos fonds”. Un placement souple, modulable qui correspond parfaitement à ses attentes. Et ce n’est pas le seul à penser cela. En 2021, deux millions d’euros de contrats nouveaux ont été signés dans cette agence. Du jamais-vu ! Un placement qui séduit toujours plus d'épargnants. En 2011, les volumes investis étaient de 1 350 milliards d’euros. Un chiffre qui a augmenté de 526 milliards en dix ans. Pourtant, les rendements ne font que baisser passant de 3 à 1,1% en moyenne. Mais comment expliquer ce paradoxe ? Pour cette spécialiste, Héloïse Bolle, fondatrice de “Oseille et Compagnie”, les Français cherchent avant tout la sécurité d’un placement garanti, peu d’impôt (seulement 7,5%) et un moyen avantageux de transmettre un patrimoine. En France, 18 millions ont actuellement souscrit une assurance-vie. T F1 | Reportage L. Romanens, G. Aguerre