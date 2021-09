Assurances récoltes : ce qui va changer

En 23 ans de carrière, David Sève, producteur dans le Beaucaire (Gard), n'a jamais récolté aussi peu de cerises. "Avec le gel, on a perdu à peu près 80 à 90% de nos cerises". En cause, l'épisode de gel exceptionnel d'avril 2021. Jour et nuit, dans l'est et le sud de la France, les agriculteurs s'étaient mobilisés pour tenter de sauver leurs récoltes. Nous avions filmé David en train de constater les dégâts. Il peut aujourd'hui les chiffrer. Cette année, un fonds d'aide exceptionnel a été débloqué. Mais il ignore quelle somme il touchera et quand ? Dès 2023, les règles seront claires. Les aides seront versées directement par l'État aux arboriculteurs qui auront perdu plus de 30% de leurs récoltes. Pour les viticulteurs et céréaliers, ces pertes devant être supérieures à 50 voire 60%. En dessous de ces seuils, les agriculteurs devront avoir souscrit une assurance privée pour être dédommagés. Mais actuellement, beaucoup n'en ont pas les moyens. Deux sur trois ne sont pas assurés en raison du coût exorbitant des contrats. C'est le cas notamment de ces exploitants alsaciens. Mais l'État accordera des subventions aux agriculteurs pour les encourager à s'assurer. Les tarifs seront régulés et moins élevés qu'aujourd'hui.