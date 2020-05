Assureur condamné : y a-t-il une brèche pour les restaurateurs ?

Un restaurateur parisien a obtenu du tribunal la condamnation de son assureur. Ce dernier va devoir compenser les pertes de chiffre d'affaires liées au confinement. Mais cette décision ne pourra pas forcément faire jurisprudence. Dans d'autres villes, des compagnies d'assurances refusent de payer la perte d'exploitation des restaurants. Alors, leurs propriétaires s'organisent en action collective et souhaitent une participation de l'assureur au moins à 15% de leur perte d'exploitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.