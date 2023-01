"Astérix et Obélix : l'Empire du milieu" : Guillaume Canet et Gilles Lellouche invités du 20H

Le réalisateur Guillaume Canet a convaincu les acteurs, comme Zlatan Ibrahimovic à le rejoindre sur le film "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu". Canet en est le réalisateur, mais en même temps, il incarne le rôle d'Astérix. Devant et derrière la caméra, il affirme qu'il a été bien heureux de cette aventure. Tout comme Gilles Lellouche, qui avoue que succéder à Gérard Depardieu n'a pas été une mince affaire. Dans l'histoire, les deux personnages se distancient en ayant chacun de leur côté leurs histoires d'amour. C'est une aventure, un voyage, mais aussi une grande histoire d'amitié. Tous deux estiment qu'avoir aussi cette amitié dans la vie réelle, ce fondement, cette historique là, a aidé ces acteurs à approcher au plus les personnages. C'est un des films dont le budget est le plus important de l'histoire du cinéma. Canet estime que faire un film comme celui-là à notre époque, avec la concurrence tel que les Marvel, il est important de réussir à faire un grand film d'aventure, de voyages épiques avec de grandes bagarres. Un film avec des effets spéciaux comme on n'en voit pas beaucoup en France et essayer d'offrir aux spectateurs français un grand film, un grand spectacle. TF1 | Reportage A. de Précigout, M. Derrien, A. Ponsard