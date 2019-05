Astéroïde : quelle menace pour notre planète ?

Dans le système solaire, 20 000 astéroïdes circulent dans un rayon de 50 millions de kilomètres autour de notre planète. Et un astéroïde pourrait un jour percuter la terre. Alors, comment pourrait-on les neutraliser ? Quelles sont les possibilités envisagées ? Selon notre journaliste, Louis Bodin, "tout va dépendre de leur taille". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.