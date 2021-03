AstraZeneca : comment l'Europe s'est fait doubler

Il était censé être le sérum de la vaccination à grande échelle. À la fin de l'année 2020, AstraZeneca promettait 120 millions de doses dès le premier trimestre pour l'Union européenne. En janvier, la promesse est divisée par trois et la jauge n'est plus que de 40 millions. Ce jour-ci, on apprend qu'il n'y en aura finalement que 30 millions. Voilà qui met à mal la promesse du gouvernement : 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril. Mais où sont passées les doses ? Pour la plupart, elles n'ont tout simplement pas encore été fabriquées. C'est ce que confiait, il y a dix jours, Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca devant les députés européens. "La raison pour laquelle nos livraisons sont plus basses que prévues est simple. Ça a à voir avec la fabrication. Nous avons une moins bonne productivité." Certes, les fabricants européens ne tournent pas encore à plein régime. Mais 50% des vaccins AstraZeneca promis à l'Europe devaient être importés du Royaume-Uni ou des États-Unis où le groupe britannique comptait faire venir en Europe 10 millions de doses. Les Américains refusaient ce transfert, alors que là-bas, AstraZeneca n'est même pas encore homologué. Dans le même temps, l'UE a mis en place un mécanisme pour contrôler l'exportation des vaccins fabriqués sur le vieux continent. Pourtant, près de quatre millions de doses ont quitté l'Union depuis le 1er février.