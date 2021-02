AstraZeneca : un troisième vaccin en action

À peine livré, le vaccin d'AtraZeneca est déjà injecté à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Il est plus pratique d'utilisation que ceux de Pfizer et Moderna, et n'a pas besoin d'être conservé à des températures extrêmes. Pour cause, les 7 700 doses reçues cette nuit par les hospices civiles de Lyon ont été entreposées dans une simple chambre froide. "Dans la soirée, il y eu plus d'une centaine de personnes qui sont portées candidates pour recevoir le vaccin dès ce matin. Donc, on répond à une attente incontestablement", souligne le Dr Marc Bertin-Maghit, médecin anesthésiste-réanimateur retraité. Dans toute la France, 117 établissements ont été livrés ce samedi, essentiellement des hôpitaux. Comme à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. "Nous avons reçu 5 700 doses, 57 boites. Donc, nous allons recevoir la liste des établissements partenaires à qui nous allons distribuer les vaccins le plus rapidement possible", précise Emmanuelle Advenier-Iakovlev, responsable de la pharmacie - Hôpital Sainte-Anne - Paris. La vaccination se fera dans six centres. Elle concerne pour l'instant les soignants de moins de 65 ans et les personnes de 50 à 64 ans souffrant de pathologie. Quand il y aura plus de doses, les pharmaciens pourront à leur tour vacciner. Mais, il faudra être patient. Car même avec 300 000 doses supplémentaires annoncées la semaine prochaine, il n'y aura finalement que 3 000 petites boites à repartir sur tout le territoire.