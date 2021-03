AstraZeneca : une dose de confiance ?

Soulagée, enfin vaccinée. Dans cette pharmacie marseillaise, les injections du sérum AstraZeneca ont repris ce vendredi après-midi. Ici, après trois jours de suspension, aucune dose n’est perdue. Bruno Giannone, pharmacien à la pharmacie du Prado Mermoz, déplore surtout une perte de temps : “On est vendredi là. Donc, on a perdu une semaine. On a reçu trois flacons pour vacciner, donc on aurait pu vacciner trente personnes depuis vendredi”. Nouveau feu vert pour AstraZeneca, mais désormais, changement de cibles. La Haute Autorité de Santé recommande ce vaccin uniquement pour les plus de 55 ans. En dessous de cet âge, quelques cas rarissime du trouble de la coagulation sont en étude. Nouvelle épisode dans les aventures françaises du vaccin AstraZeneca. D’abord réservé au moins de 65 ans, son utilisation avait été élargie sans limite d’âge. Désormais, seuls les plus de 55 ans peuvent en bénéficier. Dans un cabinet médical, le vaccin suscite encore quelques inquiétudes. Malgré une efficacité prouvée à 94% contre les hospitalisations. Voilà pourquoi le gouvernement tient à montrer l’exemple et relancer la campagne de vaccination. Au total, 360 000 doses AstraZeneca devraient arriver dans les pharmacies. Elles n’arriveront finalement que la semaine prochaine.