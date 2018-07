Astronomie : l'éclipse lunaire la plus longue du siècle

Dès 21h30 ce vendredi soir, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Ce phénomène est exceptionnel car il s'agit de l'éclipse lunaire la plus longue du XXIème siècle. Plus de détatils avec notre présentatrice météo, Tatiana Silva. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.