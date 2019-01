Astronomie : la super Lune de sang visible depuis l'Hexagone

Dans la nuit du lundi 21 janvier 2019, certains d'entre vous devront régler leurs réveils à 3h30 du matin pour pouvoir observer un phénomène astral marquant, une éclipse totale. La Lune va se teindre en rouge. Cet événement est dû à l'alignement du Soleil, la Terre et notre satellite naturel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.