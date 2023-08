Astuces sur Internet : que valent-elles ?

Jonathan Coni, influenceur, vous aidera à désodoriser vos chaussures avec du thé, à récupérer votre poêle avec du gros sel. Il est ce qu'on appelle un influenceur astuce. Son nom vous dit peut-être quelque chose, car il cumule près de deux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Son quotidien est de trouver et partager deux astuces par jour. À 33 ans, il a en fait aujourd'hui son métier. Mieux vaut ne pas se tromper de thème choisi, car Jonathan peut toucher des milliers d'euros avec une seule vidéo. Son salaire dépendra du nombre de vue. "Ça peut nous rapporter trois euros, comme ça peut nous rapporter des milliers d'euros.", dit-il. Sur les réseaux sociaux, vous verrez des vidéos d'astuce partout, bricolage, entretien ménager et cosmétique. Elles fleurissent dans le monde entier et deviennent virales. Mais pourquoi les abonnées en raffolent ? Nous sommes allées à la rencontre de Léa, une abonnée aux influenceurs astuces. Aujourd'hui, elle suit une nouvelle astuce : des coquilles d'œuf pour repousser les limaces. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. El Hammouchi, W. Wuillemin, E. Coppo