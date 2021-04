Asturies : sur les pas des dinosaures

Dans ce monde perdu, notre guide s'appelle Laura Piñuela. Elle est géologue mais avant tout, passionnée par les dinosaures. "Si j'avais une machine à remonter le temps, je choisirais sans hésiter le Jurassique pour voir à quoi ressemblait le monde", confie-t-elle. Elle est spécialisée dans les empreintes fossiles. Nous suivons ses pas dans le sable pour finalement trouver une marque gravée dans la roche. Il s'agit d'un cratère de 1,25 mètre de longueur à l'épreuve du temps et des vagues. "Ce sont les plus grandes empreintes de Jurassique qui ont été découvertes. Elles appartenaient au dinosaure au long cou, un végétarien qui marchait à quatre pattes. C'étaient les plus grands animaux dans l'histoire de notre planète", explique Laura Piñuela. Jusqu'à dix fois le poids d'un éléphant d'Afrique. Les traces de ce titan sont totalement accessibles au public. Émerveillement garanti pour les petits homo sapiens et surtout les grands enfants. "Le dinosaure, c'est quelque chose qui te marque quand tu es gamin, surtout moi qui suis de la génération Jurassic Park. Je retrouve mon enfance. Je suis même très ému en voyant ça", affirme un visiteur. La suite dans le reportage ci-dessus.