Atchoum, un service de covoiturage solidaire pour les zones rurales

La commune de Néoules, dans le Var, ne compte qu'un arrêt bus et deux passages par jour. Afin de lutter contre ce manque de transport public, le service de covoiturage Atchoum a été mis en place en janvier 2019. La plateforme permet de mettre en relation chauffeur non-professionnel et habitant de la commune. C'est un système gagnant-gagnant tant pour le conducteur que pour le voyageur. De plus, la plateforme ne prélève pas de commission mais elle se rémunère en facturant ses services à la mairie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.