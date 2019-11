Atelier Prométhée : divines doublures

L'Atelier Prométhée propose des répliques de sculptures, une spécialité qui relève de l'artisanat d'art avec un résultat troublant de perfection. Il est même devenu la référence mondiale en la matière. Outre les musées, décorateurs, designers et particuliers représentent la moitié de la clientèle. À moindre coût, la copie suscite quasiment autant de plaisir que l'œuvre originale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.