Ateliers Nectoux : des comptoirs à l'ancienne made in France

Implantés à Dax dans les Landes, les ateliers Nectoux existent depuis trois générations. Ils fabriquent des pièces uniques entièrement conçues à la main. Les comptoirs peuvent mesurer jusqu'à quinze mètres et contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas en zinc. Un comptoir sur mesure représente cent heures de travail. Et une dizaine de pièces sortent de l'atelier chaque mois. Certaines s'exportent même à l'étranger. L'entreprise restaure également des meubles anciens, des comptoirs d'époque personnalisés pour recréer l'esprit bistrot à domicile.