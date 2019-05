Des ateliers pour les tout-petits dans les musées

Découvrir un musée se fait à tout âge. Pour stimuler les enfants de bas âge et éveiller leur curiosité, des musées proposent des visites de 30 minutes, où plusieurs activités pédagogiques sont proposées. Un accès à l'art via des comptines ou des petites histoires. Ils sont sensibles aux matières et aux couleurs même si capter leur attention reste difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.