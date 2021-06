Atlantide : ont-ils trouvé la clé du mystère ?

C'est l'un des plus grands mythes de l'histoire. Certains ont recherché sa trace, en vain. D'autres l'ont porté à l'écran, en film et en jeu vidéo. Mais l'Atlantide a-t-elle réellement existé ailleurs que dans notre imagination ? Et si oui, où se trouve-t-elle ? Michael Donnellan, réalisateur passionné d'archéologie à Sanlucar de Barrameda, Andalousie (Espagne), fait partie de ceux qui pensent pouvoir répondre à cette question. Pour cet Américain féru d'archéologie, la clé de l'énigme se trouve dans ce livre. "Et en l'espace d'un jour et d'une nuit funeste, l'île de l'Atlantide fut engloutie dans les profondeurs de la mer", raconte-t-il. La légende vient de ce texte du philosophe Platon, et Michael est convaincu d'avoir trouvé entre ces lignes l'emplacement de la cité perdue, quelque part en Andalousie. "Il est écrit qu'il faut passer les colonnes d'Hercule, et on sait aujourd'hui qu'il s'agit de Gibraltar. Donc on est dans la bonne zone. Tout ce qu'il faut savoir sur l'Atlantide est là dans mes mains et sous mes pieds", poursuit-il. Pour nous prouver que son intention est la bonne, Michael nous amène à marée basse sur une plage voisine. C'est là, nous dit-il, qu'il a fait une découverte surprenante. Sa technique pour sonder les profondeurs, prendre de la hauteur. "Si vous regardez autour de vous, vous aurez l'impression de n'y voir que des pierres. CE n'est qu'avec le drone, une fois en l'air, que l'on peut vraiment voir ce qu'il y a au fond", explique-t-il. Toutes ces images, il les analyse dans son studio. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.