Atlantique : baignade sous haute surveillance

Une heure avant l’ouverture des postes de secours, l’envie d’aller profiter de l’eau, malgré la puissance du courant, est bien réelle pour les visiteurs. Le risque, c’est d’être déséquilibré par une vague plus forte que les autres et être emporté par le courant de baïne. Chose rare, la préfecture avait émis une alerte ce samedi pour dissuader les baigneurs de quitter les zones de surveillance partout en Aquitaine. On peut s'attendre dans cette zone 2,50 mètres de vague et un phénomène puissant de baïne, des courants par lesquels les vagues repartent vers le large. Comme l'explique Guillaume Counilh, responsable de la surveillance des plages de Lacanau, Hourtin et Carcans (Gironde). Trois postes sont ouverts à Lacanau ce jour pour sécuriser les zones de bain. La vigilance s’impose à chaque instant. Au mois de mai, quatre personnes se sont noyées dans des baïnes. Depuis ce samedi, plus de la moitié des postes de secours sont ouverts pour sécuriser la baignade et inciter les visiteurs à nager dans les zones surveillées. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau