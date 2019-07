Atlantique : de nombreuses plages fermées

La fin de la canicule a été houleuse sur la Côte Atlantique. Des dizaines de plages ont dû fermer en raison de fortes pluies. Dans le Pays basque, les stations d'épuration saturées font déborder les égouts qui se vident dans l'océan. Seules sept plages sur trente-cinq ont pu ouvrir. De nouvelles analyses seront effectuées le matin du samedi 27 juillet, et la ville décidera de rouvrir ou non les plages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.