Attaque à Jérusalem : le risque d'une escalade

Dans les rues de Jérusalem-Est, un homme au sol, gravement blessé par balle, lutte pour survivre. Ce samedi matin, dans ce quartier palestinien de la ville sainte occupé par Israël, des détonations retentissent. Un père et son fils ont été blessés. L'assaillant était un jeune palestinien âgé de treize ans. Il a été neutralisé par la police israélienne. Une nouvelle attaque qui survient au lendemain d'un attentat meurtrier dans ce même quartier. Hier soir, en plein sabbat, devant une synagogue, le jour de la commémoration de la Shoah, un homme a tué sept personnes avant d'être abattu dans sa voiture lors d'une course-poursuite. La crainte d'un embrasement du conflit israélo-palestinien n'a pas été aussi grande depuis quinze ans. C'est le résultat de ces derniers jours de violence entre Israël et le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande Gaza. Jeudi, l'armée israélienne mène un raid dans un camp de réfugiés à la recherche d'activistes islamistes, neuf Palestiniens sont tués. Le jour même, leurs corps sont portés en martyre. Pendant la nuit, il y a eu des échanges de tirs entre les deux camps et hier soir, après l'attentat mené à Jérusalem, les Palestiniens de la bande de Gaza ont célébré. En Israël, le Premier ministre appelle au calme et son ministre de l'Intérieur, Itamar Ben Gvir, s'est rendu sur les lieux de l'attentat hier soir et a promis des réactions immédiates. TF1 | Reportage L. Bornacin, S.Cherifi