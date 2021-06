Attaque à La Chapelle-sur-Erdre : retour sur le déroulement des événements

Sur place, l'enquête progresse. Le moindre indice est étudié pour retracer le parcours de l'assaillant dont l'attaque aurait pu faire plus de victimes. Alors que l'agresseur venait de poignarder une policière municipale et de dérober son arme, l'homme croise un autre policier qu'il tente d'agresser. Par chance, la lame de son couteau se brise sur son gilet par balles. À ce moment-là, l'individu prend la fuite en voiture puis à pied. Sa course s'arrête quelques centaines de mètres plus loin dans un immeuble. Là, il séquestre une jeune femme pendant environ 2h30. Âgé de 19 ans, la jeune femme, sous le choc, n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. Impossible donc de savoir ce qu'il s'est passé à l'intérieur de l'appartement. Une chose est sûre, l'assaillant va sortir sur le balcon. De là, il aperçoit la gendarmerie, située à un peu plus de 100 mètres. Il ouvre alors le feu et les gendarmes répliquent. La scène n'a duré que quelques secondes. Cerné, l'homme sort de l'immeuble. Après un nouvel échange de tirs avec le GIGN, l'homme est abattu. Deux gendarmes ont été légèrement blessés. L'un au genou, l'autre au coude.