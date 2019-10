Attaque à la préfecture de Paris : garde à vue prolongée pour la femme du tueur

Comme le prévoit la loi en matière de terrorisme, les policiers de la brigade criminelle ont jusqu'à lundi pour interroger la femme du tueur. Quarante-huit heures de garde à vue supplémentaire pour comprendre son implication dans cette attaque. Les SMS échangés avec son mari sont clairs. Elle était au courant, mais elle n'a rien fait. Elle risque une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et jusqu'à 30 ans de prison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.