Attaque à la préfecture de Paris : "Il y a eu des failles parce que trois hommes et une femme sont morts", Christophe Castaner

Trois jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est dans la tourmente. Il a reconnu qu'il y a eu des dysfonctionnements au niveau de cette institution. Selon un rapport, une altercation avait eu lieu entre l'assaillant et ses collègues au sujet des attentats de Charlie Hebdo. Malgré l'audition de ces derniers, aucun signalement n'a été fait à l'encontre du tueur. Comment Christophe Castaner compte-t-il corriger ces failles ?