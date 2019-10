Attaque à la préfecture de police de Paris : le choc et la colère des policiers

Alors que l'attaque mortelle à la préfecture de Paris a été un choc pour les policiers, la colère s'est désormais ajoutée au désarroi. Il s'agit d'une affaire sans précédent. Pour la première fois, une attaque a eu lieu en interne et au sein même de la direction du renseignement. Dans le rang des policiers, l'incompréhension est totale. Ils s'interrogent notamment sur le passé de l'assaillant, ses éventuels complices et sa radicalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.