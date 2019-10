Attaque à la préfecture : le parquet antiterroriste saisi

L'enquête s'accélère après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Le 4 octobre 2019, en fin d'après-midi, le parquet antiterroriste s'est finalement saisi du dossier. L'analyse du téléphone de l'agresseur a suscité de nombreuses questions autour de sa radicalisation. C'est d'ailleurs dans ce cadre que son frère a été entendu comme témoin et que la garde à vue de sa femme a été prolongée. Pour l'entourage de Mickaël Harpon, les avis sur les raisons d'un tel geste divergent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.