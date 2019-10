Attaque à la préfecture : les soutiens aux policiers se succèdent

La tuerie à la préfecture de police de Paris marque les esprits. Ce 5 octobre 2019, les messages de soutien aux policiers et aux familles des quatre victimes continuent d'affluer. Agents de police, habitants du même quartier ou même anonymes sont venus en nombre depuis le drame pour apposer leur signature sur le registre de condoléances. Celui-ci reste d'ailleurs ouvert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.