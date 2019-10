Attaque à la préfecture : y a-t-il eu des failles dans le système de surveillance ?

Selon les informations, Mickaël Harpon, en poste depuis 2003 à la préfecture de police de Paris, avait des liens avec la mouvance salafiste. Et pourtant, dans un rapport parlementaire datant de juin 2019, il est précisé que l'Inspection générale de la police nationale doit se saisir de cas présentant des signaux faibles de radicalisation en cours de carrière. Ce qui n'était manifestement pas le cas dans cette affaire. Comment l'assaillant a-t-il pu rester en fonction tout ce temps ? La préfecture de police aurait-elle pu éviter cette attaque si elle était en connaissance de cause ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.