EXCLUSIF - "Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort" : le maire de L'Haÿ-les-Roses témoigne

Le domicile de Vincent Jeanbrun a été visé par une voiture-bélier, dans la nuit de samedi à dimanche. Sa femme et ses deux enfants étaient présents dans la maison. Ce soir, il est venu témoigner sur notre plateau. "On est très fatigué, exténué, triste, en colère, on a peur. Et en même temps, on tient debout. En venant, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée, qu'elle ne va pas tarder à se réveiller, donc on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur comme ils viennent", confie-t-il. "Je peux vous dire que la situation n'est pas simple. Hier soir, ma femme et mes enfants ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants. Et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. C'est mon deuxième mandat. J'ai été élu maire à 29 ans dans la ville qui m'a vu grandir. Jamais je n'aurais imaginé mettre en danger ma femme et mes enfants, parce que j'étais engagé aux services des habitants... Il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison", déclare-t-il. TF1 | Anne-Claire Coudray