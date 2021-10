Attaque à l’arc en Norvège : les derniers éléments de l'enquête

Depuis 48 heures, une tristesse mêlée de dignité s'est emparée de Kongsberg. Cette semaine, cette ville sans histoire de 25 000 habitants a vécu l'horreur. Rien que dans cette rue dans le reportage en tête de cet article, deux femmes sont mortes. Leur voisin est anéanti. "Je suis totalement brisé en mille morceaux. Je ne peux pas en dire plus, je ne m'en remettrai jamais. Ils auraient dû l'attraper immédiatement parce qu'il était armé, il avait un pistolet". Pourtant, c'est avec un arc et des flèches que l'assaillant a parcouru le centre-ville pendant une demi-heure. Espen Andersen Bråthen, un Danois de 37 ans, converti à l'Islam, a tué cinq personnes âgées de 50 à 70 ans et en a blessé trois autres. Dans cette vidéo datant de 2017, il formule une profession de foi menaçante. L'archer était d'ailleurs dans le radar des services antiterroristes qui craignaient une possible radicalisation. Dans son quartier, certains voisins décrivent un homme effrayant. Selon les enquêteurs, la fragilité mentale du suspect constitue la toile de fond de ce drame. L'homme a reconnu les faits et se montre coopératif selon ses avocats. Des évaluations sont en cours pour juger de sa responsabilité pénale. En attendant les résultats, Bråthen a été placé en détention provisoire dans un hôpital psychiatrique.