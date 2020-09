Attaque à l'arme blanche à Paris : a-t-on sous-évalué la menace dans la rue Nicolas Appert ?

Après l'attaque à l'arme blanche de vendredi à Paris, la police est sur ses gardes devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. Certains habitants trouvent ce dispositif rassurant, mais d'autres estiment que le gouvernement n'a pas bien protégé cette rue sensible. Un manque de sécurité concédé vendredi soir par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Faut-il sécuriser davantage les lieux culturels ?