Attaque à l’arme blanche près de l’ex-siège de Charlie Hebdo : le profil du suspect

Durant sa garde à vue, l'assaillant, Ali H., dit être âgé de 18 ans et d'origine pakistanaise. Inconnu des services de renseignements, il a reconnu être l'auteur de cette tentative d'assassinat. Mais il reste pour l'heure très confus sur ses revendications et ses mobiles. L'une des hypothèses de travail des enquêteurs est que l'assaillant a voulu se venger, mais il ne savait pas que les locaux de Charlie Hebdo avaient depuis longtemps quitté la rue Nicolas-Appert. Ils penchent ce soir pour un cas isolé et pas pour l'œuvre d'un réseau terroriste ou d'un attentat qui serait commandité et piloté depuis l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.