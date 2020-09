Attaque à l'arme blanche près de l’ex-siège de Charlie Hebdo : le quartier sous le choc

La vie de tout un quartier s'est à nouveau figée pour quelques heures pendant et après l'attaque à l'arme blanche, près de l'ex-siège de Charlie Hebdo, ce vendredi. Plusieurs écoles ainsi qu'une demi-douzaine de stations métro ont été fermées. Dans le voisinage immédiat, les riverains, sous le choc, ont cru revivre les scènes de panique d'il y a cinq ans. Dès cet après-midi, une cellule psychologique a été mise en place pour venir en soutien à la population du quartier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.